Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Нападавшие на полицейских собирались сбежать за границу – полиция

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 19:10
Нападавшие на полицейских собирались сбежать за границу – полиция
задержанные подозреваемые, фото: Офис генпрокурора

Военнослужащие, задержанные по подозрению в нападении на полицейских в Винницкой области, намеревались бежать из Украины.

Источник: пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона, Нацполиция

Реклама:

Прямая речь: "Они находились в заброшенном здании, намеревались поехать за пределы Украины, покинуть государство.

Относительно причины нападения на полицейских, они говорят, что они перевозили боевые гранаты и якобы это стало причиной. Но как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены эти вещественные доказательства".

Детали: Бережная уточнила, что полицейский, на которого совершили нападение, успел перед смертью ранить старшего из задержанных, отца, но он не нуждается в госпитализации.

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-секретарь также уточнила, что подозреваемых задержали в воскресенье.

 

Позже в Нацполиции отметили, что вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяют причастность задержанных к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

 

В полиции также рассказали, что ранее во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были зафиксированы следы крови, которые свидетельствовали о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.

 

Расследование проводится в рамках открытых уголовных производств: по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и ч.1 ст. 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

 

Решается вопрос об объявлении задержанным лицами о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Предыстория:

  • Около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его напарник получил ранения.
  • Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
  • Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
  • Вечером субботы стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, которым передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.
  • В воскресенье нападавших на полицейских в Винницкой области – отца и сына, которые являются военнослужащими, – задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Темы: полицияВинницкая областьнападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
полиция
Расстрел полицейского: задержанных также подозревают в дезертирстве − ОГП
Расстрел полицейских в Винницкой области: нападавшие задержаны – НПУ
После скандала в ресторане уволили опера Департамента стратрасследований
Последние новости
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
Все новости...
Реклама: