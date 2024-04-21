Нападавшие на полицейских собирались сбежать за границу – полиция

Военнослужащие, задержанные по подозрению в нападении на полицейских в Винницкой области, намеревались бежать из Украины.

Источник: пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона, Нацполиция

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Прямая речь: "Они находились в заброшенном здании, намеревались поехать за пределы Украины, покинуть государство.

Относительно причины нападения на полицейских, они говорят, что они перевозили боевые гранаты и якобы это стало причиной. Но как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены эти вещественные доказательства".

Детали: Бережная уточнила, что полицейский, на которого совершили нападение, успел перед смертью ранить старшего из задержанных, отца, но он не нуждается в госпитализации.

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Пресс-секретарь также уточнила, что подозреваемых задержали в воскресенье.

Позже в Нацполиции отметили, что вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяют причастность задержанных к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

В полиции также рассказали, что ранее во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были зафиксированы следы крови, которые свидетельствовали о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.

Расследование проводится в рамках открытых уголовных производств: по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и ч.1 ст. 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Решается вопрос об объявлении задержанным лицами о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

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