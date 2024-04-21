Нападавшие на полицейских собирались сбежать за границу – полиция
Военнослужащие, задержанные по подозрению в нападении на полицейских в Винницкой области, намеревались бежать из Украины.
Источник: пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона, Нацполиция
Прямая речь: "Они находились в заброшенном здании, намеревались поехать за пределы Украины, покинуть государство.
Относительно причины нападения на полицейских, они говорят, что они перевозили боевые гранаты и якобы это стало причиной. Но как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены эти вещественные доказательства".
Детали: Бережная уточнила, что полицейский, на которого совершили нападение, успел перед смертью ранить старшего из задержанных, отца, но он не нуждается в госпитализации.
Пресс-секретарь также уточнила, что подозреваемых задержали в воскресенье.
Позже в Нацполиции отметили, что вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяют причастность задержанных к деятельности диверсионно-разведывательных групп.
В полиции также рассказали, что ранее во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были зафиксированы следы крови, которые свидетельствовали о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.
Расследование проводится в рамках открытых уголовных производств: по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и ч.1 ст. 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Решается вопрос об объявлении задержанным лицами о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
Предыстория:
- Около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его напарник получил ранения.
- Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
- Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
- Вечером субботы стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, которым передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.
- В воскресенье нападавших на полицейских в Винницкой области – отца и сына, которые являются военнослужащими, – задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.