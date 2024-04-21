Зеленський: Допомога США дасть Україні шанс на перемогу

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги США Україні дасть нашій країні шанс на перемогу у війні.

Новину оновлено цитатами з повної версії інтерв'ю

Джерело: Зеленський в інтерв’ю NBC News у неділю, повну версію якого опублікувала пресслужба президента

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Пряма мова: "Ця підтримка реально посилить Україну і Збройні сили, і у нас буде шанс на перемогу, але за умови, що на ці гроші Україна отримає ту дефіцитну зброю, яка так потрібна для відсічі ворога. І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а щоб вона дійсно дійшла у вигляді тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні – це і артилерія, і далекобійна зброя стратегічна, це те, що було в законі (вдячний спікеру) – ATACMS… також Протиповітряна оборона, це пріоритет".

Деталі: На прохання назвати приблизні "часові орієнтири" війни в Україні, Зеленський сказав: "Все залежить від того, коли прийде відповідна зброя… Зараз після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти зброя. Коли у нас в руках буде зброя, у нас буде ініціатива, тоді ми зможемо рухатись вперед".

"З моменту отримання зброї, на яку у нас був розрахунок і запит, ми зможемо говорити і прогнозувати наші дії більш конкретно", - додав він.

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Зеленський також відреагував на нещодавні повідомлення про те, що колишній президент США Дональд Трамп, у разі його обрання, чинитиме тиск на Україну, щоб вона віддала частину території Росії в обмін на припинення війни, заявивши: "Я президент воюючої держави і в чутки слабо вірю. Коли Трамп приїде в Україну і скаже мені свою формулу закінчення війни, тоді я буду її обговорювати. Поки що я знаю лише одне – вірити Путіну не можна. Те, що Путін каже – це факт, що так ніколи не буде".

Пряма мова: "Стратегія закінчення війни має базуватись не на тих словах, які каже Путін або ще хтось у його оточенні, а на логіці справедливого закінчення цієї війни. Коли ти знаєш, що Україна залишилась незалежною демократичною державою".

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