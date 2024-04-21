Зеленский: Помощь США даст Украине шанс на победу

Президент Владимир Зеленский заявил, что одобрение помощи США Украине даст нашей стране шанс на победу в войне.

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Источник: Зеленский в интервью NBC News в воскресенье, полную версию которого опубликовала пресс-служба президента

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Прямая речь: "Эта поддержка реально усилит Украину и Вооруженные силы, и у нас будет шанс на победу, но при условии, что на эти деньги Украина получит то дефицитное оружие, которое так нужно для отпора врагу. И чтобы эта помощь не была размазана по мелочам, а чтобы она действительно дошла в виде того дефицитного оружия, которого нет на сегодня - это и артиллерия, и дальнобойное оружие стратегическое, это то, что было в законе (благодарен спикеру) - ATACMS... также противовоздушная оборона, это приоритет".

Детали: На просьбу назвать примерные "временные ориентиры" войны в Украине, Зеленский сказал: "Все зависит от того, когда придет соответствующее оружие... Сейчас после стабилизации у нас есть все шансы получить инициативу. Для этого должно прийти оружие. Когда у нас в руках будет оружие, у нас будет инициатива, тогда мы сможем двигаться вперед".

"С момента получения оружия, на которое у нас был расчет и запрос, мы сможем говорить и прогнозировать наши действия более конкретно", - добавил он.

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Зеленский также отреагировал на недавние сообщения о том, что бывший президент США Дональд Трамп, в случае его избрания, будет оказывать давление на Украину, чтобы она отдала часть территории России в обмен на прекращение войны, заявив: "Я президент воюющего государства и в слухи слабо верю. Когда Трамп приедет в Украину и скажет мне свою формулу окончания войны, тогда я буду ее обсуждать. Пока что я знаю только одно - верить Путину нельзя. То, что Путин говорит - это факт, что так никогда не будет".

Прямая речь: "Стратегия окончания войны должна базироваться не на тех словах, которые говорит Путин или еще кто-то в его окружении, а на логике справедливого окончания этой войны. Когда ты знаешь, что Украина осталась независимым демократическим государством".

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