Украина получит от Дании все обещанные F-16 – посол

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Копенгаген передаст Украине все обещанные истребители F-16.

Источник: Миккельсен в интервью "Мы-Украина"

Прямая речь: "Не волнуйтесь, самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35".

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Детали: По словам посла, часть F-16 доставят в Аргентину, однако Украина получит обещанное количество истребителей.

Предыстория:

В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в феврале заявил, что его страна работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.