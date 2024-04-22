Клименко: військові, які стріляли в поліцейських на Вінничині, везли гранати і боялися викриття

Затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину із поліцейськими на Вінниччині, можливо боялися, що будуть викриті, оскільки перевозили бойові гранати в автомобілі.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Мотив встановить слідство звичайно. Але ми розуміємо, що дійсно, вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті в водоймище гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази.

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Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на даний момент, ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства буде вилучено і все буде залучено до матеріалів кримінального провадження".

Деталі: Клименко також розповів, що другий поліцейський, який отримав поранення перебуває у середньо-важкому стані, але стан стабільний. "Лікарі дають позитивний прогноз", - сказав він.

Клименко наголосив, що затримані перевозили бойові гранати і, скоріше за все, боялися бути викритими, тому "так і діяли".

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