Клименко: военные, которые стреляли в полицейских в Винницкой области, везли гранаты, боялись разоблачения

Задержанные военнослужащие, которые совершили стрельбу с полицейскими в Винницкой области, возможно боялись, что будут разоблачены, поскольку перевозили боевые гранаты в автомобиле.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Мотив установит следствие конечно. Но мы понимаем, что действительно, они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже указали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы.

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Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на данный момент, мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства будет изъято и все будет приобщено к материалам уголовного производства".

Детали: Клименко также рассказал, что второй полицейский, который получил ранения находится в среднетяжелом состоянии, но оно стабильное. "Врачи дают положительный прогноз", - сказал он.

Клименко отметил, что задержанные перевозили боевые гранаты и, скорее всего, боялись быть разоблаченными, поэтому "так и действовали".

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