Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд арештував підозрюваних батька та сина

У справі про вбивство поліцейського на Вінниччині суд арештував одного з підозрюваних без права внести заставу.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно: "Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою".

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Деталі: За даними УП, йдеться про фігуранта – батька – 1972 року народження.

Оновлено: За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінничині суд також обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Підозрюваний - 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

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