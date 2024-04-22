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Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд арештував підозрюваних батька та сина

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 квітня 2024, 16:40
Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд арештував підозрюваних батька та сина
фото поліції

У справі про вбивство поліцейського на Вінниччині суд арештував одного з підозрюваних без права внести заставу.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно: "Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою".

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Деталі: За даними УП, йдеться про фігуранта – батька – 1972 року народження.

Оновлено: За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінничині суд також обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підозрюваний - 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
  • Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
  • Вечері суботи стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна. Нападників затримали у неділю 21 квітня в Одеській області.
  • За словами очільника МВС Ігоря Клименка, затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину із поліцейськими на Вінниччині, можливо боялися, що будуть викриті, оскільки перевозили бойові гранати в автомобілі.

Теми: Вінницька областьвбивствополіціяОфіс генпрокурора
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