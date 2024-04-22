Убийство полицейского в Винницкой области: суд арестовал подозреваемых отца и сына

В деле об убийстве полицейского в Винницкой области суд арестовал одного из подозреваемых без права внести залог.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно: "Одному из подозреваемых в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей".

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Детали: По данным УП, речь идет о фигуранте - отце - 1972 года рождения.

Обновлено: По ходатайству прокуроров второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области суд также избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый - 26-летний военнослужащий. Ему инкриминируется убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

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