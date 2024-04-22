ОСУВ "Хортиця": Близько 25 тисяч солдатів РФ намагаються штурмувати Часів Яр

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що близько 20−25 тисяч російських десантників намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього.

Джерело: Волошин в ефірі "Суспільне.Студія"

Пряма мова: На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього".

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Деталі: За словами Волошина, російська армія не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці, однак Сили оборони контролюють ситуаціюв місті.

"Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте контрольована".

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Також речник ОСУВ "Хортиця" додав, що ворог постійно штурмує українські позиції, проте не закріплюється на місці й відходять назад. На думку Волошина, таким чином окупанти проводять розвідку та вишукують слабкі місця в обороні, проте українські захисники завдають росіянам нищівних ударів.

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