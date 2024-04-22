ОСУВ "Хортица": Около 25 тысяч солдат РФ пытаются штурмовать Часов Яр
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что около 20-25 тысяч российских десантников пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него.
Источник: Волошин в эфире "Суспільне.Студия"
Прямая речь: На отрезке напротив Часового Яра против нас воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии. Это где-то 20-25 тысяч военнослужащих российских пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него".
Детали: По словам Волошина, российская армия не оставляет попыток захватить город, не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике, однако Силы обороны контролируют ситуацию в городе.
"Вражеской российской армии в городе нет. Сейчас город наш. Ситуация вокруг города сложная, однако контролируемая".
Также представитель ОСУВ "Хортица" добавил, что враг постоянно штурмует украинские позиции, однако не закрепляется на месте и отходят назад. По мнению Волошина, таким образом оккупанты проводят разведку и выискивают слабые места в обороне, однако украинские защитники наносят россиянам сокрушительные удары.
Предыстория:
- 9 апреля в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация в Часовом Яру контролируется подразделениями ВСУ, россиян в городе и в окрестностях нет.
- 18 апреля Волошин сообщил, что солдаты РФ не прекращают попыток захватить город, забрасывают город КАБами, уничтожая гражданскую инфраструктуру.