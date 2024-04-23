Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Воздушные силы сбили 15 из 16 "Шахедов", которые атаковали Украину

Ирина БалачукВторник, 23 апреля 2024, 07:41
Воздушные силы сбили 15 из 16 Шахедов, которые атаковали Украину
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россияне ночью 23 апреля атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 16 "Шахедами", 15 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях".

Реклама:

Детали: Ракеты оккупанты запускали из Белгородской области РФ, а беспилотники − с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из Курской области РФ.

Атаку отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
В ряде областей была воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о ракете
Воздушные силы сбили 5 из 7 "Шахедов", которыми Россия атаковала ночью
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских "Шахедов" и баллистики
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: