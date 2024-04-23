Воздушные силы сбили 15 из 16 "Шахедов", которые атаковали Украину

Россияне ночью 23 апреля атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 16 "Шахедами", 15 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях".

Реклама:

Детали: Ракеты оккупанты запускали из Белгородской области РФ, а беспилотники − с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из Курской области РФ.

Атаку отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ