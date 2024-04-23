Воздушные силы сбили 15 из 16 "Шахедов", которые атаковали Украину
Вторник, 23 апреля 2024, 07:41
Россияне ночью 23 апреля атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 16 "Шахедами", 15 дронов удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях".
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Детали: Ракеты оккупанты запускали из Белгородской области РФ, а беспилотники − с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из Курской области РФ.
Атаку отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлекались средства радиоэлектронной борьбы.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 23 апреля россияне запустили группу "Шахедов" из Курской области России и атаковали авиацией прифронтовые районы.
- В Одессе из-за атаки российских беспилотников пострадали семь человек, среди них двое детей, по меньшей мере 14 квартир подверглись разрушениям.