Голова Харківської ОВА показав наслідки влучання ракети РФ в телевежу

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото зруйнованої телевежі після удару по ній ракети Х-59 російських загарбників.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання".

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Деталі: За його словами, наразі в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Він порадив харків’янам підключати кабельне та супутникове ТБ - радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють. "Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначив голова ОВА.

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