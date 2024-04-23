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Голова Харківської ОВА показав наслідки влучання ракети РФ в телевежу

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 квітня 2024, 09:56
Голова Харківської ОВА показав наслідки влучання ракети РФ в телевежу
Фото: Синєгубов у Telegram

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото зруйнованої телевежі після удару по ній ракети Х-59 російських загарбників.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання".

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Деталі: За його словами, наразі в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

 

Він порадив харків’янам підключати кабельне та супутникове ТБ - радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють. "Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначив голова ОВА.

 
 

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Місцева влада та правоохоронці повідомили, що 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
  • Місцеві пабліки писали, що окупанти уразили місцеву телебашту. З відео, яке шерили користувачі соцмереж, верхня частина телевежі впала.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні про телефонну розмову з президентом США Джо Байденом підтвердив, що удару зазнала телевежа міста.
  • Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що росіяни "частково пошкодили конструкцію" телевізійної вежі в Харкові.

Теми: Харківвійнаракетний ударінформаційна війна
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