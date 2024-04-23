Глава Харьковской ОВА показал последствия попадания ракеты РФ в телебашню

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото разрушенной телебашни после удара по ней ракеты Х-59 российских захватчиков.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования".

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Детали: По его словам, сейчас в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Он посоветовал харьковчанам подключать кабельное и спутниковое ТВ - радио, интернет и мобильная связь работают. "Доверяйте только официальным источникам информации", - отметил глава ОВА.

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