Глава Харьковской ОВА показал последствия попадания ракеты РФ в телебашню
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото разрушенной телебашни после удара по ней ракеты Х-59 российских захватчиков.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования".
Детали: По его словам, сейчас в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.
Он посоветовал харьковчанам подключать кабельное и спутниковое ТВ - радио, интернет и мобильная связь работают. "Доверяйте только официальным источникам информации", - отметил глава ОВА.
Что предшествовало:
- Местные власти и правоохранители сообщили, что 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
- Местные паблики писали, что оккупанты поразили местную телебашню. Из видео, которое шерили пользователи соцсетей, было видно, что верхняя часть телебашни упала.
- Позже президент Владимир Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил, что удару подверглась телебашня города.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что россияне "частично повредили конструкцию" телевизионной башни в Харькове.