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Глава Харьковской ОВА показал последствия попадания ракеты РФ в телебашню

Станислав ПогориловВторник, 23 апреля 2024, 09:56
Глава Харьковской ОВА показал последствия попадания ракеты РФ в телебашню
Фото: Синегубов в Telegram

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото разрушенной телебашни после удара по ней ракеты Х-59 российских захватчиков.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования".

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Детали: По его словам, сейчас в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

 

Он посоветовал харьковчанам подключать кабельное и спутниковое ТВ - радио, интернет и мобильная связь работают. "Доверяйте только официальным источникам информации", - отметил глава ОВА.

 
 

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Местные власти и правоохранители сообщили, что 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
  • Местные паблики писали, что оккупанты поразили местную телебашню. Из видео, которое шерили пользователи соцсетей, было видно, что верхняя часть телебашни упала.
  • Позже президент Владимир Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил, что удару подверглась телебашня города.
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что россияне "частично повредили конструкцию" телевизионной башни в Харькове.

Темы: Харьковвойнаракетный ударинформационная война
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