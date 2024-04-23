В России снова решили обойтись без шествия "Бессмертного полка" на 9 мая
Вторник, 23 апреля 2024, 12:44
Россияне решили отменить в 2024 году шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.
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По ее словам, у "Бессмертного полка" в 2024 году могут появиться новые формы. В частности, портреты ветеранов предложили разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.
В прошлом году это шествие также было отменено в ряде регионов России, в частности в Москве и регионах, граничащих с Украиной.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов сообщил, что из соображений безопасности на полуострове 9 мая 2024 года не будут проводить парад и пропагандистское шествие "Бессмертный полк".