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В России снова решили обойтись без шествия "Бессмертного полка" на 9 мая

Алена МазуренкоВторник, 23 апреля 2024, 12:44
В России снова решили обойтись без шествия Бессмертного полка на 9 мая
ПУТИН УЧАСТВОВАЛ В ШЕСТВИИ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА", АРХИВНОЕ ФОТО КРЕМЛЯ

Россияне решили отменить в 2024 году шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

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По ее словам, у "Бессмертного полка" в 2024 году могут появиться новые формы. В частности, портреты ветеранов предложили разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.

В прошлом году это шествие также было отменено в ряде регионов России, в частности в Москве и регионах, граничащих с Украиной.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов сообщил, что из соображений безопасности на полуострове 9 мая 2024 года не будут проводить парад и пропагандистское шествие "Бессмертный полк".

Темы: Росcия9 маяпразднования
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