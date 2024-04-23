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Командующий Нацгвардии: Россиянам понадобятся годы, чтобы захватить Харьков

Александр ШумилинВторник, 23 апреля 2024, 14:12
Командующий Нацгвардии: Россиянам понадобятся годы, чтобы захватить Харьков
Фото: УП

Россияне могут попытаться захватить Харьков, однако это у них не получится, поскольку потребует огромных ресурсов и времени.

Источник: командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в интервью Liga.net

Прямая речь: "Могут (попытаться захватить Харьков - ред.). Но не получится. Они способны действовать только классически. Два-три направления отвлекающие и одно - основное. Однако для Харькова эта история будет тяжела тем, что постоянно будут продолжаться попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры.

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Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годы. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат".

Детали: Комментируя новое возможное летнее наступление россиян, Пивненко заверил, что "своей цели оно не достигнет".

Прямая речь: "Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попытаются что-то - это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей. Напор будет - они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут".

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Предыстория:

  • Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников писало, что Россия может готовить широкомасштабное наступление в конце весны или летом с намерением захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.
  • В марте 2024 года Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что данные о подготовке россиян к наступлению на Харьков являются частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствуют действительности.

Темы: Харьковвойна
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