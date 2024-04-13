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FT: Росія може планувати масштабний наступ у 4 областях і на Харків

Катерина ТищенкоСубота, 13 квітня 2024, 17:49
FT: Росія може планувати масштабний наступ у 4 областях і на Харків
російські військові біля Кремля, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Росія може готувати широкомасштабний наступ наприкінці весни або влітку з наміром захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Джерело: Financial Times із посиланням на українських та західних посадовців

Деталі: Видання пише, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку в надії захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, які вона вже частково окупувала раніше.

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Дослівно: "Офіційні особи в Києві також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військовослужбовців і обстрілює місто ракетами в рамках підготовки".

Передісторія:

  • 28 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні. При цьому він не сказав, про який із напрямків йдеться.  
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що імовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області, і додають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.
  • Розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу вказують на повільне просування Росії по лінії фронту, але ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити масштабний наступ найближчим часом.
  • 6 квітня Зеленський заявив, що Харків на сьогодні добре захищений від сухопутного вторгнення російських військ, а розмови про плани окупантів захопити місто назвав спрямованою дезінформацією.

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Теми: війнаРосіяЗМІ
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