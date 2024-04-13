FT: Росія може планувати масштабний наступ у 4 областях і на Харків

Росія може готувати широкомасштабний наступ наприкінці весни або влітку з наміром захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Джерело: Financial Times із посиланням на українських та західних посадовців

Деталі: Видання пише, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку в надії захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, які вона вже частково окупувала раніше.

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Дослівно: "Офіційні особи в Києві також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військовослужбовців і обстрілює місто ракетами в рамках підготовки".

Передісторія:

28 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні. При цьому він не сказав, про який із напрямків йдеться.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що імовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області, і додають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.

Розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу вказують на повільне просування Росії по лінії фронту, але ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити масштабний наступ найближчим часом.

6 квітня Зеленський заявив, що Харків на сьогодні добре захищений від сухопутного вторгнення російських військ, а розмови про плани окупантів захопити місто назвав спрямованою дезінформацією.