Сили оборони розповіли, куди війська РФ влучили в Одесі
Середа, 24 квітня 2024, 10:49
Армія РФ вранці 24 квітня завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса, військовослужбовці не постраждали.
Джерело: Сили оборони Півдня
Дослівно: "Російська Федерація завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса.
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Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.
Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували".
Деталі: За даними Сил оборони Півдня, цього разу атака могла обійтися ворогу у майже 10 мільйонів доларів США.
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Що передувало:
- Вранці 24 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу, ЗМІ повідомляли, що в Одесі було чутно вибухи.
- Голова ОВА повідомив, що Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала 43-річна жінка.