Сили оборони розповіли, куди війська РФ влучили в Одесі

Фото з ліквідації ракетного удару по Одесі 24 квітня - ДСНС Одещини

Армія РФ вранці 24 квітня завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса, військовослужбовці не постраждали.

Джерело: Сили оборони Півдня

Дослівно: "Російська Федерація завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса.

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Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.

Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували".

Деталі: За даними Сил оборони Півдня, цього разу атака могла обійтися ворогу у майже 10 мільйонів доларів США.

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