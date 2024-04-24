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Сили оборони розповіли, куди війська РФ влучили в Одесі

Тетяна ОлійникСереда, 24 квітня 2024, 10:49
Сили оборони розповіли, куди війська РФ влучили в Одесі
Фото з ліквідації ракетного удару по Одесі 24 квітня - ДСНС Одещини

Армія РФ вранці 24 квітня завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса, військовослужбовці не постраждали.

Джерело: Сили оборони Півдня

Дослівно: "Російська Федерація завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса.

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Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.

Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували".

Деталі: За даними Сил оборони Півдня, цього разу атака могла обійтися ворогу у майже 10 мільйонів доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Вранці 24 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу, ЗМІ повідомляли, що в Одесі було чутно вибухи.
  • Голова ОВА повідомив, що Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала 43-річна жінка.

Теми: війнаОдеса
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