Силы обороны рассказали, куда войска РФ попали в Одессе
Среда, 24 апреля 2024, 10:49
Армия РФ утром 24 апреля нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса, военнослужащие не пострадали.
Источник: Силы обороны Юга
Дословно: "Российская Федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса.
Реклама:
Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу.
Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились".
Детали: По данным Сил обороны Юга, на этот раз атака могла обойтись врагу почти в 10 миллионов долларов США.
ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало:
- Утром 24 апреля в части областей Украины объявляли воздушную тревогу, СМИ сообщали, что в Одессе были слышны взрывы.
- Глава ОВА сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по Одессе, пострадала 43-летняя женщина.