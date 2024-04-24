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Силы обороны рассказали, куда войска РФ попали в Одессе

Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 10:49
Силы обороны рассказали, куда войска РФ попали в Одессе
Фото с ликвидации ракетного удара по Одессе 24 апреля - ГСЧС Одесщины

Армия РФ утром 24 апреля нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса, военнослужащие не пострадали.

Источник: Силы обороны Юга

Дословно: "Российская Федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса.

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Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу.

Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились".

Детали: По данным Сил обороны Юга, на этот раз атака могла обойтись врагу почти в 10 миллионов долларов США.

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Темы: войнаОдесса
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