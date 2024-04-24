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Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Роман Кравец, Валентина РоманенкоСреда, 24 апреля 2024, 15:54
Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники
коллаж УП

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР

Детали: В марте 2024 года силы ГУР МО осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебных документов заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

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По словам источника УП, несмотря на реакцию врага и его попытки обезопасить соответствующие серверы, кибератака была осуществлена успешно и достигла своей цели.

Вскоре после получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.

Как отмечает собеседник УП, в Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности. В то же время именно медийная огласка утечки информации и попадание ее в украинскую разведку (а не взяточничество заместителя Шойгу) стало реальной причиной его преследования и ареста.

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Прямая речь: "Все знали, что он – ключевой коррупционер в структуре Минобороны РФ, а журналистские расследования с большим количеством неопровержимых подтверждений, в частности в контексте преступлений РФ в Мариуполе, сделали эту информацию общественным достоянием. Однако "санкции" против Иванова были приняты только после того, когда произошла эта массивная утечка чувствительных данных".

Предыстория: 

  • Вечером 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом. 
  • Российское издание "Важные истории" заявило, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова - госизмена
  • В марте 2023 года "Украинская правда" встретила жену Иванова – Светлану на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альп

Темы: РосcиякоррупцияГУР
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