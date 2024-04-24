Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники
Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины.
Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР
Детали: В марте 2024 года силы ГУР МО осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебных документов заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
По словам источника УП, несмотря на реакцию врага и его попытки обезопасить соответствующие серверы, кибератака была осуществлена успешно и достигла своей цели.
Вскоре после получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.
Как отмечает собеседник УП, в Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности. В то же время именно медийная огласка утечки информации и попадание ее в украинскую разведку (а не взяточничество заместителя Шойгу) стало реальной причиной его преследования и ареста.
Прямая речь: "Все знали, что он – ключевой коррупционер в структуре Минобороны РФ, а журналистские расследования с большим количеством неопровержимых подтверждений, в частности в контексте преступлений РФ в Мариуполе, сделали эту информацию общественным достоянием. Однако "санкции" против Иванова были приняты только после того, когда произошла эта массивная утечка чувствительных данных".
Предыстория:
- Вечером 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.
- Российское издание "Важные истории" заявило, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова - госизмена.
- В марте 2023 года "Украинская правда" встретила жену Иванова – Светлану на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альп