Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати пів року, які пройшли у дебатах

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на підписаний у середу 24 квітня президентом США Джо Байденом пакет законодавства з допомогою Україні, констатував, що необхідно буде подолати останні пів року, які передували прийняттю позитивного рішення та "розвернути" плани правителя РФ Володимира Путіна проти нього самого.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова Зеленського: "Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього.

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Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків. Дякую, Америко!"

Деталі: За його словами, українська сторона цими днями вже максимально активно працювала з американськими партнерами на всіх рівнях, щоб оперативно "наповнити цей пакет" від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. "Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки", - сказав Зеленський.

"Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити", - зазначив Зеленський.

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