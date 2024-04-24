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Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах

Станислав ПогориловСреда, 24 апреля 2024, 19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, реагируя на подписанный в среду 24 апреля президентом США Джо Байденом пакет законодательства по помощи Украине, констатировал, что необходимо будет преодолеть последние полгода, которые предшествовали принятию положительного решения и "развернуть" планы правителя РФ Владимира Путина против него самого.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь Зеленского: "Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него.

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Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!"

Детали: По его словам, украинская сторона в эти дни уже максимально активно работала с американскими партнерами на всех уровнях, чтобы оперативно "наполнить этот пакет" от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. "От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", - сказал Зеленский.

"Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить", - отметил Зеленский.

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Что предшествовало:

  • 24 апреля Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
  • Он заявил, что первую партию помощи Украине в рамках только что подписанного закона о дополнительном финансировании отправят "уже в ближайшие часы", глава Белого дома перечислил, что будет входить в этот пакет.

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
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