Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах

Президент Владимир Зеленский, реагируя на подписанный в среду 24 апреля президентом США Джо Байденом пакет законодательства по помощи Украине, констатировал, что необходимо будет преодолеть последние полгода, которые предшествовали принятию положительного решения и "развернуть" планы правителя РФ Владимира Путина против него самого.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь Зеленского: "Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него.

Реклама:

Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!"

Детали: По его словам, украинская сторона в эти дни уже максимально активно работала с американскими партнерами на всех уровнях, чтобы оперативно "наполнить этот пакет" от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. "От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", - сказал Зеленский.

"Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить", - отметил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: