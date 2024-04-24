Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
Президент Владимир Зеленский, реагируя на подписанный в среду 24 апреля президентом США Джо Байденом пакет законодательства по помощи Украине, констатировал, что необходимо будет преодолеть последние полгода, которые предшествовали принятию положительного решения и "развернуть" планы правителя РФ Владимира Путина против него самого.
Источник: Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь Зеленского: "Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него.
Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!"
Детали: По его словам, украинская сторона в эти дни уже максимально активно работала с американскими партнерами на всех уровнях, чтобы оперативно "наполнить этот пакет" от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. "От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", - сказал Зеленский.
"Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить", - отметил Зеленский.
Что предшествовало:
- 24 апреля Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
- Он заявил, что первую партию помощи Украине в рамках только что подписанного закона о дополнительном финансировании отправят "уже в ближайшие часы", глава Белого дома перечислил, что будет входить в этот пакет.