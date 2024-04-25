За "злив" позицій ЗСУ настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП арештували без права застави

Настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, який поширював інформацію про розташування Сил оборони України, взяли під варту.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави".

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Деталі: У вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської громади.

Що передувало: 24 квітня Служба безпеки України затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія через його підривну діяльність.

За даними слідства, клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

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Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.