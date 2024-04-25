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За "слив" позиций ВСУ настоятель Святогорской лавры УПЦ МП арестован без права залога

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 09:04
За слив позиций ВСУ настоятель Святогорской лавры УПЦ МП арестован без права залога
фото прокуратуры

Настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения, который распространял информацию о расположении Сил обороны Украины, взяли под стражу.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По ходатайству прокуроров Донецкой областной прокуратуры уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога".

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Детали: В сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской общины.

Что предшествовало: 24 апреля Служба безопасности Украины задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения из-за его подрывной деятельности.

По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

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Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала.

Темы: УПЦ МПСБУпрокуратурасуд
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