ТЦК працюють цілодобово − Сухопутні війська

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що Територіальні центри комплектування та соцпідтримки працюють цілодобово, з ними можна попередньо зв’язатися.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Шановні громадяни. З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік.

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Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час".

Деталі: Також Сухопутні війська наголошують, що чоловіки призовного віку можуть попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти ТЦК за посиланням.

Як відомо, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловіки призовного віку повинні протягом 60 днів уточнити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

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