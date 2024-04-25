ТЦК працюють цілодобово − Сухопутні війська
Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що Територіальні центри комплектування та соцпідтримки працюють цілодобово, з ними можна попередньо зв’язатися.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Шановні громадяни. З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік.
Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час".
Деталі: Також Сухопутні війська наголошують, що чоловіки призовного віку можуть попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти ТЦК за посиланням.
Як відомо, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловіки призовного віку повинні протягом 60 днів уточнити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.
Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон
Передісторія:
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.
- Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців.
- Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Закон набуває чинності 18 травня.