ТЦК работают круглосуточно − Сухопутные войска
Сухопутные войска ВСУ сообщили, что Территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно, с ними можно предварительно связаться.
Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook
Дословно: "Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях у ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.
Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время".
Детали: Также Сухопутные войска отмечают, что мужчины призывного возраста могут предварительно позвонить в ТЦК. Контакты ТЦК по ссылке.
Как известно, согласно новому закону о мобилизации, мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.
Узнать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон
Предистория:
- Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.
- Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, − исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
- Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- Закон вступает в силу 18 мая.