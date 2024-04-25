ТЦК работают круглосуточно − Сухопутные войска

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что Территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно, с ними можно предварительно связаться.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Дословно: "Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях у ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.

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Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время".

Детали: Также Сухопутные войска отмечают, что мужчины призывного возраста могут предварительно позвонить в ТЦК. Контакты ТЦК по ссылке.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации, мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.

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