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ТЦК работают круглосуточно − Сухопутные войска

Ирина БалачукЧетверг, 25 апреля 2024, 12:36
ТЦК работают круглосуточно − Сухопутные войска
Фото minre.gov.ua

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что Территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно, с ними можно предварительно связаться.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Дословно: "Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях у ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.

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Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время".

Детали: Также Сухопутные войска отмечают, что мужчины призывного возраста могут предварительно позвонить в ТЦК. Контакты ТЦК по ссылке.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации, мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.

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Узнать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

Предистория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
  • Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.
  • Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, − исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
  • Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.
  • 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
  • Закон вступает в силу 18 мая.

Темы: мобилизацияТЦК
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