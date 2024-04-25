За рубежом повестки вручать не будут - спикер Минобороны

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки за рубежом работать не будут, а вручение повесток мужчинам за рубежом выглядит нереальным.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом - ред.) выглядит довольно нереальным".

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Детали: Спикер МОУ объясняет, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за рубежом в течение 60 дней будет возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет. На уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам из-за границы не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные, Лазуткин ответил:

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, понятное дело, что стоит приезжать в Украину... Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные - ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет".

В то же время сам электронный кабинет сейчас находится на этапе разработки. По словам Лазуткина, делается все возможное, чтобы он заработал в июне.

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Прямая речь: "Сейчас делается все возможное для того, чтобы такая возможность была...На этапе активной разработки (электронный кабинет - ред.). Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим. Там очень много вопросов, и в том числе, которые касаются технических решений, кибербезопасности.

Процесс идет, талантливые люди привлечены к нему. Планируется, что заработает все июне (заработает электронный кабинет - ред.), и можно будет загрузить туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, которые уже привыкли жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета".

Детали: В то же время прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено. Речь идет об обновлении данных, прежде всего – изменения места жительства, изменение семейного положения, бронирование, резервирование, и т.д.

Что предшествовало: Правительство Украины запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. В соответствии с постановлением правительства от 23 апреля 2024 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить документы только на территории Украины.

С 23 апреля МИД Украины ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за рубежом, включая оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Как пояснили в министерстве, это связано с принятием Верховной Радой закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.