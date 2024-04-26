ЗСУ відвели танки "Абрамс" з фронту через загрозу російських безпілотників – AP

Сили оборони поки відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак зі сторони російських безпілотників, американці нарікають, що українці не застосовують тактику більш ефективного використання цієї техніки, дізналося агентство Associated Press.

Джерело: Associated Press з посиланням на американських військових чиновників

Дослівно: "Україна поки що відійшла на другий план у своїй боротьбі з Росією, використовуючи бойові танки M1A1 "Абрамс", надані США, частково через те, що російська війна з використанням безпілотників зробила їхню роботу надто складною для того, щоб їх не виявляли і не атакували".

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Деталі: Агентство нагадало, що Київ вмовив США надати 31 танк в січні 2023 року вартістю $10 млн кожний, оскільки вони є "життєво важливими для його здатності прорвати російську лінію фронту". Але з того часу на війні вже втрачено п’ять "Абрамсів".

Associated Press зазначає, що з використанням безпілортників ситуація на полі бою змінилася, ускладнивши для України захист танків, які швидко виявляють і на які полюють дрони.

"Поширення безпілотників на полі бою в Україні означає, що "немає відкритої місцевості, по якій можна просто проїхати, не боячись бути виявленим", - заявив AP високопоставлений представник оборонного відомства на умовах анонімності.

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Заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді та третій представник оборонного відомства заявили, що наразі танки відведені з лінії фронту, і США працюватимуть з українцями над "перезавантаженням" тактики.

За словами Грейді, в умовах, коли безпілотні авіаційні системи є скрізь, загроза для використання бронетехніки очевидна. Але, сказав він, "ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях", щоб допомогти їм продумати, як вони можуть використовувати бронетехніку "в умовах, що змінилися, коли все можна побачити миттєво".

Агентство також зазначає, що американські чиновники у сфері оборони кажуть про те, що "хоча безпілотники становлять значну загрозу, українці також не застосовують тактику, яка могла б зробити танки більш ефективними".

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