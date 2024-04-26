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ВСУ отвели танки "Абрамс" с фронта из-за угрозы российских беспилотников - AP

Станислав ПогориловПятница, 26 апреля 2024, 08:50
ВСУ отвели танки Абрамс с фронта из-за угрозы российских беспилотников - AP
Фото: Getty Images

Силы обороны пока отвели с линии фронта предоставленные Украине американские танки "Абрамс" из-за угрозы атак со стороны российских беспилотников, американцы сетуют, что украинцы не применяют тактику более эффективного использования этой техники, узнало агентство Associated Press.

Источник: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников

Дословно: "Украина пока отошла на второй план в своей борьбе с Россией, используя боевые танки M1A1 „Абрамс", предоставленные США, частично из-за того, что российская война с использованием беспилотников сделала их работу слишком сложной для того, чтобы их не обнаруживали и не атаковали".

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Детали: Агентство напомнило, что Киев уговорил США предоставить 31 танк в январе 2023 года стоимостью $10 млн каждый, поскольку они являются "жизненно важными для его способности прорвать российскую линию фронта". Но с тех пор на войне уже потеряно пять "Абрамсов".

Associated Press отмечает, что с использованием беспилортников ситуация на поле боя изменилась, усложнив для Украины защиту танков, которые быстро обнаруживают и на которые охотятся дроны.

"Распространение беспилотников на поле боя в Украине означает, что „нет открытой местности, по которой можно просто проехать, не боясь быть обнаруженным", - заявил AP высокопоставленный представитель оборонного ведомства на условиях анонимности.

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Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и третий представитель оборонного ведомства заявили, что сейчас танки отведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над "перезагрузкой" тактики.

По словам Грейди, в условиях, когда беспилотные авиационные системы есть везде, угроза для использования бронетехники очевидна. Но, сказал он, "мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах", чтобы помочь им продумать, как они могут использовать бронетехнику "в изменившихся условиях, когда все можно увидеть мгновенно".

Агентство также отмечает, что американские чиновники в сфере обороны говорят о том, что "хотя беспилотники представляют значительную угрозу, украинцы также не применяют тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными".

Что предшествовало:

  • Первые танки "Абрамс" были доставлены в Украину в сентябре 2023 года.
  • Также руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что Украина будет использовать "Абрамсы" для хорошо спланированных, прорывных операций.
  • Перед этим издание The New York Times также писало, что в течение последних двух месяцев россияне вывели из строя 5 американских танков M1 Abrams из 31, которые были отправлены в Украину прошлой осенью. Издание отмечало, что танки можно вывести из строя с помощью беспилотников. "Борьба беспилотников в Украине, которая трансформирует современную войну, начала наносить смертельные удары по одному из самых мощных символов американской военной мощи - танку - и грозит переписать то, как он будет использоваться в будущих конфликтах", - написало издание.

Темы: оружиетанкиУкраинаСША
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