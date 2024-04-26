Розвідка Британії: Росіяни прискорили просування біля Авдіївки

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію в районі Авдіївки Донецької області, заначивши, що просування окупантів у цьому районі протягом останнього тижня прискорилося, незважаючи на втрати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 26 квітня

Дослівно: "Незважаючи на постійні високі втрати, існує висока ймовірність того, що ЗС РФ здатні безперервно обстрілювати українські позиції в цьому районі і взяли під контроль кілька невеликих населених пунктів".

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Деталі: У відомстві констатували, що сухопутні війська російської армії створили вузький прохід вглиб української території, щоб увійти в містечко Очеретине, розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від Авдіївки.

Зазначається, що відтоді, як у середині лютого 2024 року російські війська взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним з основних напрямків російських операцій, додали у розвідці.

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