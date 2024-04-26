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Разведка Британии: Россияне ускорили продвижение возле Авдеевки

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 26 апреля 2024, 12:29
Разведка Британии: Россияне ускорили продвижение возле Авдеевки
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию в районе Авдеевки Донецкой области, отметив, что продвижение оккупантов в этом районе в течение последней недели ускорилось, несмотря на потери.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 26 апреля

Дословно: "Несмотря на постоянные высокие потери, существует высокая вероятность того, что ВС РФ способны непрерывно обстреливать украинские позиции в этом районе и взяли под контроль несколько небольших населенных пунктов".

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Детали: В ведомстве констатировали, что сухопутные войска российской армии создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в городок Очеретино, расположенный примерно в 15 километрах к северу от Авдеевки.

Отмечается, что с тех пор, как в середине февраля 2024 года российские войска взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений российских операций, добавили в разведке.

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Темы: АвдеевкаВооруженные силывойна
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