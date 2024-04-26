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В четверг РФ атаковала Кривой Рог с истребителя Су-57: "дорогой игрушки", которую берегут от ПВО

Валентина РоманенкоПятница, 26 апреля 2024, 12:58
В четверг РФ атаковала Кривой Рог с истребителя Су-57: дорогой игрушки, которую берегут от ПВО
СУ-57. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

По Кривому Рогу 25 апреля россияне пытались попасть из самолета Су-57, этот истребитель враг бережет от действия украинской противовоздушной обороны.

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Самолет Су-57 россияне уже ранее использовали, однако стараются его держать на большом расстоянии, поскольку понимают, что он может быть поражен нашим ПВО. Это достаточно дорогая "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка".

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Детали: Противник использовал ракету Х-59 или Х-69. Как пояснил офицер, эти ракеты сложно отличить в воздухе, поскольку они очень похожи по тактико-техническим характеристикам. Точно установить их тип и оценить можно только, когда они окажутся в руках экспертов.

Что предшествовало: В полдень 25 апреля вблизи Кривого Рога силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету.

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Темы: авиаракетный ударРосcияВоздушные силы ВСУ
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