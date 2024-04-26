Ракетний удар по вокзалу в Балаклії 25 квітня: кількість поранених зросла до 13
П'ятниця, 26 квітня 2024, 13:53
До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських військ по залізничному вокзалу в Балаклії 25 квітня.
Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram
Дослівно: "Кількість поранених зросла до 13 людей".
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Передісторія:
25 квітня о другій половині дня російські війська обстріляли залізничний вокзал в місті Балаклія Харківської області.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Балаклії пошкоджені вікна та дах, електропотяг у момент удару був в 15 метрах від влучання.
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