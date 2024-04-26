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Ракетный удар по вокзалу в Балаклее 25 апреля: количество раненых возросло до 13

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 13:53
Ракетный удар по вокзалу в Балаклее 25 апреля: количество раненых возросло до 13
фото: Харьковская областная прокуратура

До 13 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по железнодорожному вокзалу в Балаклее 25 апреля.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно: "Количество раненых возросло до 13 человек".

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Предыстория:

25 апреля во второй половине дня российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара повреждены окна и крыша, электропоезд в момент удара был в 15 метрах от попадания.

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Темы: Харьковская областьракетный удар
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