Ракетный удар по вокзалу в Балаклее 25 апреля: количество раненых возросло до 13
Пятница, 26 апреля 2024, 13:53
До 13 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по железнодорожному вокзалу в Балаклее 25 апреля.
Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram
Дословно: "Количество раненых возросло до 13 человек".
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Предыстория:
25 апреля во второй половине дня российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара повреждены окна и крыша, электропоезд в момент удара был в 15 метрах от попадания.
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