В Москві понеділок оголосили вихідним днем та закликали не їздити по місту
Субота, 24 червня 2023, 18:38
Мер Москви Сергій Собянін оголосив понеділок, 26 червня, вихідним днем та закликав жителів міста утриматись від поїздок по місту. Таке рішення прийнято на тлі наближення бойовиків ПВК "Вагнера" до російської столиці.
Джерело: Собянін у Telegram
Пряма мова Собяніна: "З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем - за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб".
Реклама:
Деталі: Собянін наголосив, що ситуація залишається складна, і закликав утримуватися від поїздок містом. Також, за його словами, можливе перекриття руху в окремих кварталах і на окремих дорогах.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.
ВІДЕО ДНЯ