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В Москві понеділок оголосили вихідним днем та закликали не їздити по місту

Станіслав ПогоріловСубота, 24 червня 2023, 18:38
В Москві понеділок оголосили вихідним днем та закликали не їздити по місту
Фото: Getty Images

Мер Москви Сергій Собянін оголосив понеділок, 26 червня, вихідним днем та закликав жителів міста утриматись від поїздок по місту. Таке рішення прийнято на тлі наближення бойовиків ПВК "Вагнера" до російської столиці.

Джерело: Собянін у Telegram

Пряма мова Собяніна: "З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем - за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб".

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Деталі: Собянін наголосив, що ситуація залишається складна, і закликав утримуватися від поїздок містом. Також, за його словами, можливе перекриття руху в окремих кварталах і на окремих дорогах.

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Теми: МоскальВагнерПригожин
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