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Генштаб: на фронті за день майже 80 бойових зіткнень, більше 20 атак на Авдіївському напрямку   

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 квітня 2024, 19:43
Генштаб: на фронті за день майже 80 бойових зіткнень, більше 20 атак на Авдіївському напрямку   
Скриншот

Більше 20 атак від початку добу українські військові відбивали на Авдіївському напрямку.  

Джерело: зведення від початку доби Генштабу ЗСУ

Деталі: Генштаб звітує про 79 бойових зіткнень від початку доби. "Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - сказано у повідомленні.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак, на Лиманському напрямку – 9, на Бахмутському – 8 (тут противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області).

Найбільша кількість атак відбулася на Авдіївському напрямку – 23. На Новопавлівському напрямку окупанти 12 разів намагався прорвати оборону. На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - йдеться у зведенні.

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Теми: війнаАвдіївка
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