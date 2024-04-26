Генштаб: на фронте за день почти 80 боевых столкновений, более 20 атак на Авдеевском направлении  

Более 20 атак начала сутки украинские военные отражали на Авдеевском направлении.

Источник: сводка с начала суток Генштаба ВСУ

Детали: Генштаб отчитывается о 79 боевых столкновениях с начала суток. "В общем, враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

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На Купянском направлении украинские воины отбили 7 атак, на Лиманском направлении - 9, на Бахмутском - 8 (здесь противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр).

Наибольшее количество атак произошло на Авдеевском направлении - 23. На Новопавловском направлении оккупанты 12 раз пытался прорвать оборону. На Ореховском направлении отбито 3 атаки.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - говорится в сводке.