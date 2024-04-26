Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб: на фронте за день почти 80 боевых столкновений, более 20 атак на Авдеевском направлении  

Александр ШумилинПятница, 26 апреля 2024, 19:43
Генштаб: на фронте за день почти 80 боевых столкновений, более 20 атак на Авдеевском направлении  
Скриншот

Более 20 атак начала сутки украинские военные отражали на Авдеевском направлении. 

Источник: сводка с начала суток Генштаба ВСУ

Детали: Генштаб отчитывается о 79 боевых столкновениях с начала суток. "В общем, враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Реклама:

На Купянском направлении украинские воины отбили 7 атак, на Лиманском направлении - 9, на Бахмутском - 8 (здесь противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр).

Наибольшее количество атак произошло на Авдеевском направлении - 23. На Новопавловском направлении оккупанты 12 раз пытался прорвать оборону. На Ореховском направлении отбито 3 атаки.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - говорится в сводке.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаАвдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин дал разъяснения относительно "принудительного возвращения украинцев из стран ЕС"

видео"РФ стремилась убить как можно больше мирных людей": Костин показал момент удара по Одессе

фотоВ Киеве демонтируют памятник «Переяславская рада» под Аркой дружбы народов

США временно одобрили расчеты в сфере энергетики с крупнейшими банками из РФ

The Insider: бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии

ISW: Российские войска готовят наступление. Выбирают между несколькими направлениями

Все новости...
война
Очеретине, опасность для Харькова и военная помощь от США — главное о войне за неделю
Госсекретарь США пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России
На Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: пострадали двое волонтеров
Последние новости
15:35
"Такие же граждане Украины, как и другие": в ТЦК отреагировали на мобилизацию водителей фур
15:22
Литва планирует построить в Украине 6 школ-бомбоубежищ до конца года
15:16
Печерский суд решил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла
14:55
Ремонт "синей" ветки киевского метро обещают закончить к осени: начат демонтаж тоннеля
14:49
хоккейУкраина разгромила Китай в третьем туре чемпионата мира в Дивизионе 1В
14:39
В "Чесно" узнали, как ОП проводит оценку коррупционных рисков в своей деятельности
14:30
Телескоп Джеймса Уэбба сделал уникальные изображения туманности Лошадиная Голова
14:28
Карташов покинул пост директора украинского фонда стартапов
14:24
Украинца приговорили в РФ к 25 годам тюрьмы по делу о поджоге на железной дороге
14:02
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по Харькову: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых
Все новости...
Реклама: