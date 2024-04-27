У ЗСУ назвали фейком інформацію про відведення танків "Абрамс" через безпілотники

47-ма окрема механізована бригада назвала фейком інформацію Associated Press про те, що Сили оборони відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак російськими безпілотниками.

Джерело: 47-ма окрема механізована бригада у Telegram

скріншот посту 47 бригади

Деталі: Бригада опублікувала з позначкою "Fake" скріншот новини з посиланням на матеріал Associated Press.

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Дослівно: "Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки.

Але з якою метою, куди і що перекидають Збройні сили України — це не те, що ми будемо коментувати публічно.

Просимо довіряти лише перевіреній інформації та перед публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 26 квітня американське агентство Associated Press із посиланням на військових чиновників США написало, що Сили оборони поки відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак зі сторони російських безпілотників.

Перед цим видання The New York Times писало, що протягом останніх двох місяців росіяни вивели з ладу 5 американських танків M1 Abrams із 31, які були відправлені в Україну минулої осені. Видання зазначало, що танки можна вивести за ладу за допомогою безпілотників.