В ВСУ назвали фейком информацию об отводе танков "Абрамс" из-за беспилотников
47-я отдельная механизированная бригада назвала фейком информацию Associated Press о том, что Силы обороны отвели с линии фронта предоставленные Украине американские танки "Абрамс" из-за угрозы атак российскими беспилотниками.
Источник: 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram
Детали: Бригада опубликовала с пометкой "Fake" скриншот новости со ссылкой на материал Associated Press.
Дословно: "Танки прекрасно показывают себя на поле боя, и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более – оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки.
Но с какой целью, куда и что перебрасывают Вооруженные силы Украины – это не то, что мы будем комментировать публично.
Просим доверять только проверенной информации и перед публикациями материалов обращаться за официальными комментариями в пресс-службу".
Что предшествовало: 26 апреля американское агентство Associated Press со ссылкой на военных чиновников США написало, что Силы обороны пока отвели с линии фронта предоставленные Украине американские танки "Абрамс" из-за угрозы атак со стороны российских беспилотников.
Перед этим издание The New York Times писало, что в течение последних двух месяцев россияне вывели из строя 5 американских танков M1 Abrams из 31, которые были отправлены в Украину прошлой осенью. Издание отмечало, что танки можно вывести из строя с помощью беспилотников.