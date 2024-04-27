В ВСУ назвали фейком информацию об отводе танков "Абрамс" из-за беспилотников

47-я отдельная механизированная бригада назвала фейком информацию Associated Press о том, что Силы обороны отвели с линии фронта предоставленные Украине американские танки "Абрамс" из-за угрозы атак российскими беспилотниками.

Источник: 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram

скриншот поста 47 бригады

Детали: Бригада опубликовала с пометкой "Fake" скриншот новости со ссылкой на материал Associated Press.

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Дословно: "Танки прекрасно показывают себя на поле боя, и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более – оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки.

Но с какой целью, куда и что перебрасывают Вооруженные силы Украины – это не то, что мы будем комментировать публично.

Просим доверять только проверенной информации и перед публикациями материалов обращаться за официальными комментариями в пресс-службу".

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Что предшествовало: 26 апреля американское агентство Associated Press со ссылкой на военных чиновников США написало, что Силы обороны пока отвели с линии фронта предоставленные Украине американские танки "Абрамс" из-за угрозы атак со стороны российских беспилотников.

Перед этим издание The New York Times писало, что в течение последних двух месяцев россияне вывели из строя 5 американских танков M1 Abrams из 31, которые были отправлены в Украину прошлой осенью. Издание отмечало, что танки можно вывести из строя с помощью беспилотников.