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Зеленський: Україні потрібно щонайменше 7 систем Patriot, треба не втратити час

Катерина ТищенкоСубота, 27 квітня 2024, 20:18
Зеленський: Україні потрібно щонайменше 7 систем Patriot, треба не втратити час
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 7 систем ППО Patriot і закликав партнерів не втрачати час, щоб дати Росії "сигнал рішучості".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Звичайно, я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "Петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "Петріоти" є в партнерів.

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Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості".

Деталі: Зеленський також зазначив, що під час масованої російської ракетної атаки у суботу зранку "траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО".

Основною мішенню для 34 ворожих ракет стали різні об’єкти енергетики: електроенергетика і об’єкти для транзиту газу. "Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", – сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 19 квітня на раді Україна-НАТО Зеленський також говорив, що Україні для оборони потрібно ще щонайменше сім систем Patriot "чи подібних ЗРК"

6 квітня Зеленський заявляв, що Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем Patriot.

Теми: ЗеленськийPatriotППОдопомога Україні
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