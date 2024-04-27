Зеленский: Украине нужно минимум 7 систем Patriot, надо не потерять время

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 7 систем ПВО Patriot и призвал партнеров не терять время, чтобы дать России "сигнал решимости".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Конечно, я благодарю всех партнеров, которые уже помогли нам с ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета – это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже есть на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "Петриотов", – чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти "Петриоты" есть у партнеров.

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Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решимости в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не упустить время – надо дать необходимый сигнал решимости".

Детали: Зеленский также отметил, что во время массированной российской ракетной атаки в субботу утром "траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы как можно больше усложнить работу нашей ПВО".

Основной мишенью для 34 вражеских ракет стали различные объекты энергетики: электроэнергетика и объекты для транзита газа. "Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз", – сказал президент.

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Что предшествовало: 19 апреля на совете Украина-НАТО Зеленский также говорил, что Украине для обороны нужно еще как минимум семь систем Patriot "или подобных ЗРК".

6 апреля Зеленский заявлял, что Украине для полного закрытия своей территории от вражеских воздушных атак нужно 25 систем Patriot.