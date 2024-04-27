Россияне закрепились в части Очеретино, есть информация о захвате Бердичей

Россияне закрепились в части поселка Очеретино Донецкой области, в то же время аналитики DeepState сообщают о захвате села Бердичи Очеретинской громады.

Источник: представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, DeepState

Прямая речь Волошина: "Врагу удалось прорваться и закрепиться в определенной части этого населенного пункта (Очеретино - ред.). Сейчас часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны".

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Детали: По словам Волошина, в районе Очеретино россияне задействовали 4 бригады своих вооруженных сил.

"С нашей стороны принимаются все меры для стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращения контроля над Очеретино. С этой целью введены дополнительные силы и средства из резерва", - сказал спикер.

Вместе с тем, аналитический проект DeepState сообщил о захвате оккупантами села Бердичи южнее Очеретино.

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Дословно DeepState: "Кацапы захватили Бердичи, вывесив на западных окраинах села свою тряпку. Бои к западу от Бердичей продолжаются. Силы обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию соприкосновения в нынешнем виде невозможно, поэтому отход с северных окраин села является вынужденной мерой. Но самое главное – это сохранение личного состава".

Что предшествовало: Ранее аналитики DeepState сообщали, что 16 апреля враг продвинулся в Очеретино.

26 апреля DeepState сообщил, что российские оккупационные войска, движущиеся от Авдеевки, захватили села Соловьево и Семеновка.