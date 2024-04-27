У Росії арештували колишнього підлеглого заступника міністра оборони Іванова

Басманний суд Москви заарештував Антона Філатова, колишнього підлеглого заступника міністра оборони Тимура Іванова, за підозрою в особливо великій розтраті.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на суд, "Коммерсант"

Деталі: Подробиць справи в суді не повідомили.

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Філатову інкримінують ч. 4 ст. 160 КК (розтрата або привласнення чужого майна, вчинене в особливо великому розмірі). Якщо вину буде доведено, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

За даними "Коммерсанта", Філатов раніше був керівником кількох підвідомчих Міноборони компаній. Як зазначає газета, "одним із кураторів ТОВ "Оборонлогістика", де Антон Філатов працював до 2019 року, був заарештований нещодавно за хабар заступник міністра оборони Тимур Іванов".

Що передувало: Слідчий комітет повідомив про затримання Тимура Іванова 23 квітня. Потім він був заарештований до 23 червня. Також у цій справі заарештовані підприємець Сергій Бородін і засновник компанії "Олімпсітістрой" Олександр Фомін. Фоміну закидають давання хабара (ст. 291 КК), Іванову і Бородіну – одержання особливо великого хабара (ч. 6 ст. 290 КК). Фігуранти справи вже оскаржили свій арешт. Іванов заперечує свою провину.

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Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада.