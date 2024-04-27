Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Росії арештували колишнього підлеглого заступника міністра оборони Іванова

Катерина ТищенкоСубота, 27 квітня 2024, 21:58
У Росії арештували колишнього підлеглого заступника міністра оборони Іванова
Антон Філатов, фото з Telegram-каналу РИА Новости

Басманний суд Москви заарештував Антона Філатова, колишнього підлеглого заступника міністра оборони Тимура Іванова, за підозрою в особливо великій розтраті.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на суд, "Коммерсант"

Деталі: Подробиць справи в суді не повідомили.

Реклама:

Філатову інкримінують ч. 4 ст. 160 КК (розтрата або привласнення чужого майна, вчинене в особливо великому розмірі). Якщо вину буде доведено, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

За даними "Коммерсанта", Філатов раніше був керівником кількох підвідомчих Міноборони компаній. Як зазначає газета, "одним із кураторів ТОВ "Оборонлогістика", де Антон Філатов працював до 2019 року, був заарештований нещодавно за хабар заступник міністра оборони Тимур Іванов".

Що передувало: Слідчий комітет повідомив про затримання Тимура Іванова 23 квітня. Потім він був заарештований до 23 червня. Також у цій справі заарештовані підприємець Сергій Бородін і засновник компанії "Олімпсітістрой" Олександр Фомін. Фоміну закидають давання хабара (ст. 291 КК), Іванову і Бородіну – одержання особливо великого хабара (ч. 6 ст. 290 КК). Фігуранти справи вже оскаржили свій арешт. Іванов заперечує свою провину.

ВІДЕО ДНЯ

Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада

Теми: Росіяарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Росія
Японія долучилася до коаліції за повернення українських дітей
Британська розвідка: В Росії кількість скоєних військовими вбивств зросла на 900%
Вибухи на двох НПЗ на Кубані є наслідками полювання дронів СБУ – джерело
Останні новини
17:16
ОПЕК+ може продовжити скорочення видобутку нафти – Reuters
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: