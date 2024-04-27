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В РФ арестовали бывшего подчиненного замминистра обороны Иванова

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 21:58
В РФ арестовали бывшего подчиненного замминистра обороны Иванова
Антон Филатов, фото из Telegram-канала РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал Антона Филатова, бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова, по подозрению в особо крупной растрате.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на суд, "Коммерсант"

Детали: Подробностей дела в суде не сообщили.

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Филатову инкриминируется ч.4 ст. 160 УК (растрата или присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

По данным "Коммерсанта", Филатов ранее был руководителем нескольких подведомственных Минобороны компаний. Как отмечает газета, "одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Антон Филатов работал до 2019 года, являлся арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов".

Что предшествовало: Следственный комитет сообщил о задержании Тимура Иванова 23 апреля. Затем он был арестован до 23 июня. Также по этому делу арестованы предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин. Фомину вменяют дачу взятки (ст.291 УК), Иванову и Бородину - получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Фигуранты дела уже обжаловали свой арест. Иванов отрицает свою вину.

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Темы: Росcияарест
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