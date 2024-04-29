У Кремлі заявили, що долю Зеленського "вирішено"

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що долю президента України Володимира Зеленського "вирішено", а в українських військових нібито наростає паніка.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін"

Пряма мова: "Мені здається, що доля Зеленського однозначно вирішена (участь Зеленского однозначно предрешена – рос.). І зовсім скоро настане момент, коли багато хто, зокрема в Україні, поставить під сумнів його легітимність. У будь-якому разі, навіть із юридичної точки зору це доведеться зробити, і йому якось доведеться виправдовуватися. Але тут для нас головне – ми повинні продовжити спеціальну військову операцію (війну проти України – ред.), убезпечити себе і виконати ті завдання, які були поставлені спочатку".

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Деталі: Представник Кремля запевняє, що "з українського боку на фронтах наростає паніка", і це в нього нібито "інформація прямо з перших рук".

"Нам дуже важливо цю динаміку підтримати, не зупинятися", – сказав він.

Пєсков також заявив, що "та сторона", яку він охарактеризував як "колективний Захід плюс один", тестуватиме Росію "на слабо". "Нам головне це "слабо" не показати", – додав він.

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Довідково: Росія останнім часом почала просувати тезу про нібито майбутню "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського через те, що 20 травня мав би закінчитися 5-річний термін його повноважень, якби РФ не почала загарбницьку війну проти України.

Так, у березні постійний представник Росії при ООН Василь Небензя говорив, що з 21 травня Зеленський нібито стане нелегітимним. На питання, чи вважатиме офіційно Росія Зеленського нелегітимним, глава МЗС РФ Сергій Лавров додав, що до 21 травня ще треба дожити, і "можливо, й не доведеться нічого визнавати". У квітні подібні прокремлівські тези просував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко – за його словами, підписання будь-яких договорів із Зеленським після 21 травня може бути проблемним, оскільки такий документ може бути легко оскаржений.

Сам Зеленський ще 25 лютого заявив, що за розмовами про його нелегітимність на посаді президента України після травня 2024 року стоїть Кремль, який проплачує цю кампанію.

Під час воєнного стану вибори в Україні не проводяться. Проти проведення виборів у цей час виступає й більшість громадян України. Також проти цієї ідеї ще у вересні минулого року висловилися 100 громадських організацій.

Водночас 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" російського правителя Володимира Путіна та закликав не вважити їх легітимними. У березні Євросоюз в офіційній заяві розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож група видань "Українська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи.