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В Кремле заявили, что участь Зеленского "предрешена"

Катерина ТищенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 00:00
В Кремле заявили, что участь Зеленского предрешена
Дмитрий Песков, фото Anadolu via Getty Images

Пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины Владимира Зеленского "предрешена", а у украинских военных якобы нарастает паника.

Источник: Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"

Прямая речь: "Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро наступит момент, когда многие, в том числе в Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае, даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться. Но здесь для нас главное – мы должны продолжить специальную военную операцию (войну против Украины – ред.), обезопасить себя и выполнить те задачи, которые были поставлены сначала".

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Детали: Представитель Кремля уверяет, что "с украинской стороны на фронтах нарастает паника", и это у него якобы "информация прямо с первых рук".

"Нам очень важно эту динамику поддержать, не останавливаться", - сказал он.

Песков также заявил, что "та сторона", которую он охарактеризовал как "коллективный Запад плюс один", будет тестировать Россию "на слабо". "Нам главное это "слабо" не показать", - добавил он.

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Справочно: Россия в последнее время начала продвигать тезис о якобы будущей "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что 20 мая должен был бы закончиться 5-летний срок его полномочий, если бы РФ не начала захватническую войну против Украины.

Так, в марте постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что с 21 мая Зеленский якобы станет нелегитимным. На вопрос, будет ли официально Россия считать Зеленского нелегитимным, глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что до 21 мая еще надо дожить, и "возможно, и не придется ничего признавать". В апреле подобные прокремлевские тезисы продвигал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - по его словам, подписание любых договоров с Зеленским после 21 мая может быть проблемным, поскольку такой документ может быть легко оспорен.

Сам Зеленский еще 25 февраля заявил, что за разговорами о его нелегитимности на посту президента Украины после мая 2024 года стоит Кремль, который проплачивает эту кампанию.

Во время военного положения выборы в Украине не проводятся. Против проведения выборов в это время выступает и большинство граждан Украины. Также против этой идеи еще в сентябре прошлого года высказались 100 общественных организаций.

В то же время 25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" российского правителя Владимира Путина и призвал не считать их легитимными. В марте Евросоюз в официальном заявлении раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому группа изданий "Украинская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица.

Темы: ПутинРосcияЗеленскийвойна
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