Россияне выпустили ракеты курсом на Миргород

29 апреля в северо-восточных областях была объявлена воздушная тревога: российские оккупанты выпустили ракеты, которые держат курс на Миргород.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 12.12 Воздушные силы сообщили о ракете с северо-востока, которая через Сумскую область держит курс на Миргород.

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Позже в 12.16 в ВС сообщили о еще одной ракете курсом на Миргород с востока.

Сейчас воздушная тревога продолжается на востоке и севере страны.

Обновлено: В 12.37 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям. В то же время остается угроза применения авиационных средств поражения для Сумской, Полтавской и Донецкой областей.

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В Полтавской ОГА сообщили, что оккупационные войска нанесли ракетный удар по области, к счастью - без попаданий и пострадавших.