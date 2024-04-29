Reuters: У Telegram кажуть, що помилково заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри
Понеділок, 29 квітня 2024, 15:27
Видання Reuters пише, що Telegram помилково заблокував офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, які допомагають у боротьбі з російською агресією.
Джерело: Reuters з посиланням на неназваного працівника Telegram
Дослівно: "Представник Telegram заявив, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені", не надавши інших подробиць".
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Передісторія:
- Вночі 29 квітня Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.
- Згодом платформа Telegram розблокувала чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, що допомагають у боротьбі з російською агресією.
- 24 квітня корпорація Apple звернулася до Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками.