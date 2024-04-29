Reuters: У Telegram кажуть, що помилково заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри

Видання Reuters пише, що Telegram помилково заблокував офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, які допомагають у боротьбі з російською агресією.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного працівника Telegram

Дослівно: "Представник Telegram заявив, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені", не надавши інших подробиць".

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Передісторія: