Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Reuters: У Telegram кажуть, що помилково заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри

Анастасія ПроцПонеділок, 29 квітня 2024, 15:27
Reuters: У Telegram кажуть, що помилково заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Reuters пише, що Telegram помилково заблокував офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, які допомагають у боротьбі з російською агресією.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного працівника Telegram 

Дослівно: "Представник Telegram заявив, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені", не надавши інших подробиць".

Реклама:

Передісторія: 

  • Вночі 29 квітня Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки. 
  • Згодом платформа Telegram розблокувала чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, що допомагають у боротьбі з російською агресією.
  • 24 квітня корпорація Apple звернулася до Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками.

Теми: СБУГУРМінцифрисоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
СБУ
Чат-боти СБУ, ГУР і Мінцифри у Telegram відновили роботу після блокування
У Харкові двоє ремонтників коригували атаки РФ по позиціях мисливців за "Шахедами"
15 років тюрми отримав російський агент "Лексус", який шпигував на Харківщині
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: