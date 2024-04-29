Reuters: В Telegram говорят, что ошибочно заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры

Издание Reuters пишет, что Telegram ошибочно заблокировал официальные украинские чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры, которые помогают в борьбе с российской агрессией.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного работника Telegram

Дословно: "Представитель Telegram заявил, что боты были „временно отключены из-за ошибочного срабатывания, но впоследствии были восстановлены", не предоставив других подробностей".

Реклама:

Предыстория: