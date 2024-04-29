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Reuters: В Telegram говорят, что ошибочно заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры

Анастасия ПроцПонедельник, 29 апреля 2024, 15:27
Reuters: В Telegram говорят, что ошибочно заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Reuters пишет, что Telegram ошибочно заблокировал официальные украинские чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры, которые помогают в борьбе с российской агрессией.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного работника Telegram 

Дословно: "Представитель Telegram заявил, что боты были „временно отключены из-за ошибочного срабатывания, но впоследствии были восстановлены", не предоставив других подробностей".

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Предыстория: 

  • Ночью 29 апреля Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки. 
  • Впоследствии платформа Telegram разблокировала чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры, которые помогают в борьбе с российской агрессией.
  • 24 апреля корпорация Apple обратилась к Telegram с требованием заблокировать определенные новостные или пропагандистские каналы для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.

Темы: СБУГУРМинцифрысоцсети
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