Зеленський про своєчасність підтримки України з боку НАТО: Не бачу позитиву

Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом в Києві. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не бачить позитиву з боку країн-членів НАТО щодо своєчасної підтримки української армії.

Джерело: Зеленський на пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Своєчасна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву в цьому пункті поки що не бачу".

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Деталі: Президент вважає, що "треба цей процес прискорити".

Водночас Зеленський зауважив, що був виконаний інший складний пункт – виділення фінансування Україні. "Це означає, що ми можемо розраховувати на ці гроші", - зазначив він.

Пряма мова: "І третій пункт - найголовніше. Одне питання, коли є гроші - це дуже важливо. І ми ще раз дякуємо нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримуємо. І ось це "що" - це найголовніше".

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Що передувало: 29 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув із візитом до України. Він запросив Зеленського на саміт Альянсу у Вашингтоні, але при цьому висловив сумніви, що Україна отримає там запрошення до вступу в організацію.