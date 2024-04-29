Зеленский о своевременности поддержки Украины со стороны НАТО: Не вижу позитива

Президент Владимир Зеленский не видит позитива со стороны стран-членов НАТО относительно своевременной поддержки украинской армии.

Источник: Зеленский на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте пока не вижу".

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Детали: Президент считает, что "надо этот процесс ускорить".

В то же время Зеленский отметил, что был выполнен другой сложный пункт - выделение финансирования Украине. "Это означает, что мы можем рассчитывать на эти деньги", - отметил он.

Прямая речь: "И третий пункт - самое главное. Один вопрос, когда есть деньги - это очень важно. И мы еще раз благодарим наших партнеров, но для нас очень важно, что за эти деньги мы получаем. И вот это "что" - это самое главное".

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Что предшествовало: 29 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Украину. Он пригласил Зеленского на саммит Альянса в Вашингтоне, но при этом выразил сомнения, что Украина получит там приглашение вступить в организацию.